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Ціна Mner Club (RMNER)

USD

Графік ціни Mner Club (RMNER) в реальному часі

$2.49
$2.49$2.49
+3.20%(1D)

Сьогоднішня ціна Mner Club (RMNER)

Поточна ціна Mner Club (RMNER) сьогодні становить 2.49 USD з ринковою капіталізацією $ 1.82M USD. Ціна RMNER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mner Club:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.28K USD
- зміна ціни Mner Club протягом дня — +3.26%
- циркуляційна пропозиція – 729.03K USD

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Цінові показники Mner Club (RMNER) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mner Club до USD становила $ +0.078632.
За останні 30 днів зміна ціни Mner Club до USD становила $ +1.0005230850.
За останні 60 днів зміна ціни Mner Club до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Mner Club до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.078632+3.26%
30 днів$ +1.0005230850+40.18%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Аналіз цін Mner Club (RMNER)

Останній аналіз цін Mner Club: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 2.39
$ 2.39$ 2.39

$ 2.49
$ 2.49$ 2.49

$ 2.6
$ 2.6$ 2.6

+0.32%

+3.26%

+25.01%

Ринкова інформація Mner Club (RMNER)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 1.82M
$ 1.82M$ 1.82M

$ 4.28K
$ 4.28K$ 4.28K

729.03K
729.03K 729.03K

Що таке Mner Club ( RMNER)

Mner Club is a specialised RWA management platform that integrates real world assets with blockchain technology to issue, purchase, manage and distribute various RWA assets. By exploring a range of practical application scenarios for RWA assets, we can significantly improve its composability and provide a bedrock for the Decentralized Finance industry. The platform addresses the challenge faced by common models in the industry based on simple token subsidy and incentive by introducing positive externalities and interoperable asset models.

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Ресурс Mner Club (RMNER)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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