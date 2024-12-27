Сьогоднішня ціна Mner Club (RMNER)

Поточна ціна Mner Club (RMNER) сьогодні становить 2.49 USD з ринковою капіталізацією $ 1.82M USD. Ціна RMNER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mner Club:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.28K USD

- зміна ціни Mner Club протягом дня — +3.26%

- циркуляційна пропозиція – 729.03K USD

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