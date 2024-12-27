Ціна Mner Club (RMNER)
Поточна ціна Mner Club (RMNER) сьогодні становить 2.49 USD з ринковою капіталізацією $ 1.82M USD. Ціна RMNER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mner Club:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.28K USD
- зміна ціни Mner Club протягом дня — +3.26%
- циркуляційна пропозиція – 729.03K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mner Club до USD становила $ +0.078632.
За останні 30 днів зміна ціни Mner Club до USD становила $ +1.0005230850.
За останні 60 днів зміна ціни Mner Club до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Mner Club до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.078632
|+3.26%
|30 днів
|$ +1.0005230850
|+40.18%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Mner Club: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.32%
+3.26%
+25.01%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Mner Club is a specialised RWA management platform that integrates real world assets with blockchain technology to issue, purchase, manage and distribute various RWA assets. By exploring a range of practical application scenarios for RWA assets, we can significantly improve its composability and provide a bedrock for the Decentralized Finance industry. The platform addresses the challenge faced by common models in the industry based on simple token subsidy and incentive by introducing positive externalities and interoperable asset models.
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