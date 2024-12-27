Сьогоднішня ціна MNEE USD Stablecoin (MNEE)

Поточна ціна MNEE USD Stablecoin (MNEE) сьогодні становить 0.999267 USD з ринковою капіталізацією $ 12.52M USD. Ціна MNEE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MNEE USD Stablecoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 89.88K USD

- зміна ціни MNEE USD Stablecoin протягом дня — +0.05%

- циркуляційна пропозиція – 12.54M USD

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