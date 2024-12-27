Ціна MNEE USD Stablecoin (MNEE)
Поточна ціна MNEE USD Stablecoin (MNEE) сьогодні становить 0.999267 USD з ринковою капіталізацією $ 12.52M USD. Ціна MNEE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MNEE USD Stablecoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 89.88K USD
- зміна ціни MNEE USD Stablecoin протягом дня — +0.05%
- циркуляційна пропозиція – 12.54M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MNEE USD Stablecoin до USD становила $ +0.00046789.
За останні 30 днів зміна ціни MNEE USD Stablecoin до USD становила $ -0.0043782883.
За останні 60 днів зміна ціни MNEE USD Stablecoin до USD становила $ -0.0003014788.
За останні 90 днів зміна ціни MNEE USD Stablecoin до USD становила $ +0.0004930461491755.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00046789
|+0.05%
|30 днів
|$ -0.0043782883
|-0.43%
|60 днів
|$ -0.0003014788
|-0.03%
|90 днів
|$ +0.0004930461491755
|+0.05%
Останній аналіз цін MNEE USD Stablecoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.28%
+0.05%
+0.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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