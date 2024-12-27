Сьогоднішня ціна MMX (MMX)

Поточна ціна MMX (MMX) сьогодні становить 1.46 USD з ринковою капіталізацією $ 219.83M USD. Ціна MMX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MMX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.01M USD

- зміна ціни MMX протягом дня — +32.70%

- циркуляційна пропозиція – 150.50M USD

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