Сьогоднішня ціна MM72 (MM72)

Поточна ціна MM72 (MM72) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MM72 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MM72:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.26K USD

- зміна ціни MM72 протягом дня — -0.19%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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