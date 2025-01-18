Ціна MM72 (MM72)
Поточна ціна MM72 (MM72) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MM72 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MM72:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.26K USD
- зміна ціни MM72 протягом дня — -0.19%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MM72 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MM72 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MM72 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MM72 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.19%
|30 днів
|$ 0
|-0.19%
|60 днів
|$ 0
|-0.29%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MM72: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.22%
-0.19%
-0.23%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MM72 is a long-term project related to the resolution of the Non Performing Tokens problem. An innovative SWAP promises the conversion of non-performing tokens with values from a minimum of 10 to a maximum of 100 times the ascertained value (which in MM72 can never be absolute zero).
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