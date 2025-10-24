Інформація щодо ціни MLM X (MLMX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00298728$ 0,00298728 $ 0,00298728 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -2,23% Зміна ціни (1 дн.) +20,63% Зміна ціни (за 7 дн.) +68,79% Зміна ціни (за 7 дн.) +68,79%

Актуальна ціна MLM X (MLMX) становить --. За останні 24 години MLMX торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MLMX становить $ 0,00298728, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MLMX змінився на -2,23% за останню годину, +20,63% за 24 години та на +68,79% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо MLM X (MLMX)

Ринкова капіталізація $ 371,50K$ 371,50K $ 371,50K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 371,50K$ 371,50K $ 371,50K Циркуляційне постачання 1000,00M 1000,00M 1000,00M Загальна пропозиція 999 999 037,4558134 999 999 037,4558134 999 999 037,4558134

Поточна ринкова капіталізація MLM X — $ 371,50K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MLMX — 1000,00M, зі загальною пропозицією 999999037.4558134. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 371,50K.