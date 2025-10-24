Актуальна ціна MLM X сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MLMX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MLMX на MEXC вже зараз.Актуальна ціна MLM X сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MLMX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MLMX на MEXC вже зараз.

Логотип MLM X

Ціна MLM X (MLMX)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 MLMX до USD:

$0,0003715
$0,0003715$0,0003715
+20,60%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни MLM X (MLMX) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:45:47 (UTC+8)

Інформація щодо ціни MLM X (MLMX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00298728
$ 0,00298728$ 0,00298728

$ 0
$ 0$ 0

-2,23%

+20,63%

+68,79%

+68,79%

Актуальна ціна MLM X (MLMX) становить --. За останні 24 години MLMX торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MLMX становить $ 0,00298728, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MLMX змінився на -2,23% за останню годину, +20,63% за 24 години та на +68,79% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо MLM X (MLMX)

$ 371,50K
$ 371,50K$ 371,50K

--
----

$ 371,50K
$ 371,50K$ 371,50K

1000,00M
1000,00M 1000,00M

999 999 037,4558134
999 999 037,4558134 999 999 037,4558134

Поточна ринкова капіталізація MLM X — $ 371,50K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MLMX — 1000,00M, зі загальною пропозицією 999999037.4558134. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 371,50K.

Історія ціни MLM X (MLMX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MLM X до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MLM X до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MLM X до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MLM X до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+20,63%
30 днів$ 0-8,85%
60 днів$ 0-74,67%
90 днів$ 0--

Що таке MLM X (MLMX)

MLMX is the native token powering MLMX Exchange — the U.S.-licensed platform turning memes into assets. Our vision is simple: memes aren’t just culture; they’re the next generation of investable assets.

Through the MLMX Exchange, community-led meme coins can graduate into fully supported tokens under a regulated public company framework. Every launch is designed with compliance, utility, and long-term growth in mind, so holders aren’t just chasing hype — they’re part of a system where memes evolve into legitimate, tradable assets.

Key Features: • 🚀 From Memes → To Assets: Tokens launched on MLMX gain credibility and visibility in a U.S.-licensed ecosystem. • 💸 Utility-Powered Token ($MLMX): Earn trading fee discounts, referral rewards, and ecosystem benefits. • 🔗 Cross-Chain Support: Built for Solana, Ethereum, BSC, Polygon, and more. • 🌍 Global On/Off-Ramp: USD, EUR, GBP, JPY, plus additional fiat pairs. • 📈 Public Company Backing: A regulated structure designed to scale memes into durable, real-world assets.

With $MLMX, every meme launched has the potential to grow into something bigger — an asset with staying power.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс MLM X (MLMX)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни MLM X (USD)

Скільки коштуватиме MLM X (MLMX) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів MLM X (MLMX) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо MLM X.

Перегляньте прогноз ціни MLM X вже зараз!

MLMX до місцевих валют

Токеноміка MLM X (MLMX)

Розуміння токеноміки MLM X (MLMX) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена MLMX зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про MLM X (MLMX)

Скільки сьогодні коштує MLM X (MLMX)?
Актуальна ціна MLMX у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна MLMX до USD?
Поточна ціна MLMX до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація MLM X?
Ринкова капіталізація MLMX — $ 371,50K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція MLMX?
Циркуляційна пропозиція MLMX — 1000,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) MLMX?
MLMX досяг історичної максимальної ціни у 0,00298728 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) MLMX?
Історична мінімальна ціна MLMX становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі MLMX?
Актуальний обсяг торгівлі MLMX за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна MLMX цього року?
MLMX може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни MLMX для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:45:47 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

