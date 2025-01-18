Ціна Mktcash (MCH)
Поточна ціна Mktcash (MCH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MCH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mktcash:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 230.40 USD
- зміна ціни Mktcash протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mktcash до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Mktcash до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Mktcash до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Mktcash до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-5.13%
|60 днів
|$ 0
|+8.26%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Mktcash: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-10.99%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Mktcash is a decentralized, open source, peer-to-peer cryptocurrency with a proof-of-stake consensus and masternodes advanced.
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