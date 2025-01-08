Сьогоднішня ціна Mizuki (MIZUKI)

Поточна ціна Mizuki (MIZUKI) сьогодні становить 0.01859286 USD з ринковою капіталізацією $ 18.58M USD. Ціна MIZUKI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mizuki:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.69M USD

- зміна ціни Mizuki протягом дня — +41.61%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

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