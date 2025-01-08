Ціна Mizuki (MIZUKI)
Поточна ціна Mizuki (MIZUKI) сьогодні становить 0.01859286 USD з ринковою капіталізацією $ 18.58M USD. Ціна MIZUKI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mizuki:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.69M USD
- зміна ціни Mizuki протягом дня — +41.61%
- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mizuki до USD становила $ +0.00546309.
За останні 30 днів зміна ціни Mizuki до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Mizuki до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Mizuki до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00546309
|+41.61%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Mizuki: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+4.72%
+41.61%
+92.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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