Сьогоднішня ціна Mizukara

Поточна ціна Mizukara (MIZUKARA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,56% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MIZUKARA до USD становить $ 0 за MIZUKARA.

Mizukara наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 10 455,2, з циркуляційною пропозицією у 1,00B MIZUKARA. Протягом останніх 24 годин MIZUKARA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00175252, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MIZUKARA змінився на -0,49% за останню годину та на -42,64% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Mizukara (MIZUKARA)

Ринкова капіталізація $ 10,46K$ 10,46K $ 10,46K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 10,46K$ 10,46K $ 10,46K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Mizukara — $ 10,46K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MIZUKARA — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,46K.