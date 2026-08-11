Яка зараз ціна MIZU KAPPA?

MIZU KAPPA торгують за ₴0.1062593253071058960000, що відображає зміну ціни на рівні 1.28% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як MIZU порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні 1.28% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо MIZU перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як MIZU KAPPA виглядає у порівнянні з токенами категорії Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Meme,Four.meme Ecosystem (BNB Memes)?

У сегменті Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Meme,Four.meme Ecosystem (BNB Memes) MIZU демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація MIZU KAPPA?

Ринкова капіталізація ₴106236012.67596216240000 розташовує MIZU на #2078 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴0.1030083370283285280000 до ₴0.106092302864696160000, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують MIZU?

MIZU KAPPA згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку MIZU?

З 1000000000.0 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.