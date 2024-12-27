Сьогоднішня ціна Mizar (MZR)

Поточна ціна Mizar (MZR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 3.80M USD. Ціна MZR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mizar:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.51K USD

- зміна ціни Mizar протягом дня — +8.03%

- циркуляційна пропозиція – 6.73B USD

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