Ціна Mizar (MZR)
Поточна ціна Mizar (MZR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 3.80M USD. Ціна MZR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mizar:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.51K USD
- зміна ціни Mizar протягом дня — +8.03%
- циркуляційна пропозиція – 6.73B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mizar до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Mizar до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Mizar до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Mizar до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+8.03%
|30 днів
|$ 0
|-26.40%
|60 днів
|$ 0
|+271.41%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Mizar: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.41%
+8.03%
+16.07%
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