Сьогоднішня ціна Mixoor

Поточна ціна Mixoor (MIXOOR) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MIXOOR до USD становить $ 0 за MIXOOR.

Mixoor наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 13 731,07, з циркуляційною пропозицією у 60,00M MIXOOR. Протягом останніх 24 годин MIXOOR торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,0025375, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MIXOOR змінився на -- за останню годину та на -0,13% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,66.

Ринкова інформація щодо Mixoor (MIXOOR)

Ринкова капіталізація $ 13,73K$ 13,73K $ 13,73K Обсяг (за 24 год) $ 1,66$ 1,66 $ 1,66 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 13,73K$ 13,73K $ 13,73K Циркуляційне постачання 60,00M 60,00M 60,00M Загальна пропозиція 59 999 375,316874 59 999 375,316874 59 999 375,316874

Поточна ринкова капіталізація Mixoor — $ 13,73K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,66. Циркуляційна пропозиція MIXOOR — 60,00M, зі загальною пропозицією 59999375.316874. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 13,73K.