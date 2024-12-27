Сьогоднішня ціна MixMarvel (MIX)

Поточна ціна MixMarvel (MIX) сьогодні становить 0.00152649 USD з ринковою капіталізацією $ 13.73M USD. Ціна MIX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MixMarvel:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 155.94K USD

- зміна ціни MixMarvel протягом дня — -3.24%

- циркуляційна пропозиція – 9.20B USD

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