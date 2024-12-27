Ціна MixMarvel (MIX)
Поточна ціна MixMarvel (MIX) сьогодні становить 0.00152649 USD з ринковою капіталізацією $ 13.73M USD. Ціна MIX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MixMarvel:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 155.94K USD
- зміна ціни MixMarvel протягом дня — -3.24%
- циркуляційна пропозиція – 9.20B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MixMarvel до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MixMarvel до USD становила $ -0.0000665630.
За останні 60 днів зміна ціни MixMarvel до USD становила $ +0.0005780994.
За останні 90 днів зміна ціни MixMarvel до USD становила $ +0.0002589437731507026.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.24%
|30 днів
|$ -0.0000665630
|-4.36%
|60 днів
|$ +0.0005780994
|+37.87%
|90 днів
|$ +0.0002589437731507026
|+20.43%
Останній аналіз цін MixMarvel: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.55%
-3.24%
+3.52%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Since its inception in 2017, MixMarvel has been dedicated to providing both users and developers with a one-stop blockchain-based application-publishing platform and content community. Besides delivering the best content, MixMarvel also provides developers with a layer-2 cross-chain solution, Rocket Protocol, that is more suitable for large and medium-sized interactive applications. This solution is fully compatible with Ethereum EVM and mainstream NFT protocol. Rocket Protocol supports both NFT eco wallets and blockchain explorers.
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