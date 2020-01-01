Токеноміка Miw Musk (MIW)
Інформація Miw Musk (MIW)
$MIW, also known as Make It Work, is a token with a specific purpose to support suicide prevention and increase mental health awareness. This token is deployed by the same deployer as $FIW ($WIF), a token associated launched on Pumpfun platform and took over by new community with an intentional approach using something left for dead and helping bring back to life through hard work and intentional care.
The Project's mission is to contribute to the reduction of suicide rates and enhance the overall mental health awareness. Through memes, spaces, and leveraging the power of blockchain technology. The cryptocurrency community $MIW, aims to create a positive impact on mental health issues around the world and save many from making the unfixable mistake. Also, the cute attributes of MIW our Service dog is unmistakably irresistible.
Токеноміка та аналіз ціни Miw Musk (MIW)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Miw Musk (MIW), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка Miw Musk (MIW): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки Miw Musk (MIW) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів MIW, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MIW, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку MIW, досліджуйте ціну токена MIW в реальному часі!
Прогноз ціни MIW
Хочете знати, куди рухається MIW? Наша сторінка прогнозу ціни MIW поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.
Чому варто обрати MEXC?
MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти.
Відмова від відповідальності
Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.