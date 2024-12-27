Ціна Miw Musk (MIW)
Поточна ціна Miw Musk (MIW) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 83.50K USD. Ціна MIW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Miw Musk:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 67.29 USD
- зміна ціни Miw Musk протягом дня — -0.45%
- циркуляційна пропозиція – 999.24M USD
Отримуйте оновлення цін MIW до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MIW.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Miw Musk до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Miw Musk до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Miw Musk до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Miw Musk до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.45%
|30 днів
|$ 0
|-54.03%
|60 днів
|$ 0
|-67.05%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Miw Musk: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.16%
-0.45%
+3.28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$MIW, also known as Make It Work, is a token with a specific purpose to support suicide prevention and increase mental health awareness. This token is deployed by the same deployer as $FIW ($WIF), a token associated launched on Pumpfun platform and took over by new community with an intentional approach using something left for dead and helping bring back to life through hard work and intentional care. The Project's mission is to contribute to the reduction of suicide rates and enhance the overall mental health awareness. Through memes, spaces, and leveraging the power of blockchain technology. The cryptocurrency community $MIW, aims to create a positive impact on mental health issues around the world and save many from making the unfixable mistake. Also, the cute attributes of MIW our Service dog is unmistakably irresistible.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 MIW до AUD
A$--
|1 MIW до GBP
￡--
|1 MIW до EUR
€--
|1 MIW до USD
$--
|1 MIW до MYR
RM--
|1 MIW до TRY
₺--
|1 MIW до JPY
¥--
|1 MIW до RUB
₽--
|1 MIW до INR
₹--
|1 MIW до IDR
Rp--
|1 MIW до PHP
₱--
|1 MIW до EGP
￡E.--
|1 MIW до BRL
R$--
|1 MIW до CAD
C$--
|1 MIW до BDT
৳--
|1 MIW до NGN
₦--
|1 MIW до UAH
₴--
|1 MIW до VES
Bs--
|1 MIW до PKR
Rs--
|1 MIW до KZT
₸--
|1 MIW до THB
฿--
|1 MIW до TWD
NT$--
|1 MIW до CHF
Fr--
|1 MIW до HKD
HK$--
|1 MIW до MAD
.د.م--