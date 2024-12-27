Ціна Mittens (MITTENS)
Поточна ціна Mittens (MITTENS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 591.05K USD. Ціна MITTENS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mittens:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 771.29 USD
- зміна ціни Mittens протягом дня — +6.29%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mittens до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Mittens до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Mittens до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Mittens до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+6.29%
|30 днів
|$ 0
|-16.08%
|60 днів
|$ 0
|-15.81%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Mittens: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.26%
+6.29%
+29.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Mr. Mittens, the King of his Telegram domain, is here on his home blockchain, TON, The Open Network. Join us as we celebrate the Cat King of all cryptocurrencies, Mittens.
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