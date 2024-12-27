Сьогоднішня ціна Mittens (MITTENS)

Поточна ціна Mittens (MITTENS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 591.05K USD. Ціна MITTENS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mittens:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 771.29 USD

- зміна ціни Mittens протягом дня — +6.29%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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