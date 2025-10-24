Актуальна ціна Mitosis EOL BNB сьогодні становить 1,132.22 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MIBNB до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MIBNB на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Mitosis EOL BNB сьогодні становить 1,132.22 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MIBNB до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MIBNB на MEXC вже зараз.

Логотип Mitosis EOL BNB

Ціна Mitosis EOL BNB (MIBNB)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 MIBNB до USD:

$1,132.5
$1,132.5$1,132.5
+2.30%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Mitosis EOL BNB (MIBNB) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:45:31 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Mitosis EOL BNB (MIBNB) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 1,075.07
$ 1,075.07$ 1,075.07
Мін. за 24 год
$ 1,141.28
$ 1,141.28$ 1,141.28
Макс. за 24 год

$ 1,075.07
$ 1,075.07$ 1,075.07

$ 1,141.28
$ 1,141.28$ 1,141.28

$ 1,341.21
$ 1,341.21$ 1,341.21

$ 824.92
$ 824.92$ 824.92

-0.06%

+2.29%

-0.44%

-0.44%

Актуальна ціна Mitosis EOL BNB (MIBNB) становить $1,132.22. За останні 24 години MIBNB торгувався між мінімумом у $ 1,075.07 і максимумом у $ 1,141.28, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MIBNB становить $ 1,341.21, тоді як його історичний мінімум — $ 824.92.

Що стосується короткострокових результатів, то MIBNB змінився на -0.06% за останню годину, +2.29% за 24 години та на -0.44% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Mitosis EOL BNB (MIBNB)

$ 4.93M
$ 4.93M$ 4.93M

--
----

$ 4.93M
$ 4.93M$ 4.93M

4.36K
4.36K 4.36K

4,358.204370805543
4,358.204370805543 4,358.204370805543

Поточна ринкова капіталізація Mitosis EOL BNB — $ 4.93M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MIBNB — 4.36K, зі загальною пропозицією 4358.204370805543. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4.93M.

Історія ціни Mitosis EOL BNB (MIBNB) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mitosis EOL BNB до USD становила $ +25.32.
За останні 30 днів зміна ціни Mitosis EOL BNB до USD становила $ +146.1091414520.
За останні 60 днів зміна ціни Mitosis EOL BNB до USD становила $ +339.3878135460.
За останні 90 днів зміна ціни Mitosis EOL BNB до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +25.32+2.29%
30 днів$ +146.1091414520+12.90%
60 днів$ +339.3878135460+29.98%
90 днів$ 0--

Що таке Mitosis EOL BNB (MIBNB)

Mitosis' yield-bearing BNB, issued via Mitosis EOL VLF (Vault Liquidity Framework), leveraging the DeFi strategies operated by Lista DAO.

"Mitosis is a cross-chain DeFi protocol that transforms liquidity positions into programmable and composable assets. It addresses two major inefficiencies in decentralized finance: the illiquidity of staked assets and the lack of access to high-yield opportunities for smaller users.

Users deposit tokens into Mitosis Vaults across supported blockchains and receive representative assets called Hub Assets on the Mitosis Chain. These can be deployed into two yield frameworks: Ecosystem-Owned Liquidity (EOL) and Matrix. EOL enables governance-driven asset allocation, while Matrix offers curated liquidity campaigns. Each framework issues distinct position tokens—miAssets for EOL and maAssets for Matrix.

Unlike traditional DeFi liquidity tokens, Mitosis position tokens are programmable components that can be traded, used as collateral, or restructured into new financial products. The protocol's infrastructure supports advanced financial engineering and transparent price discovery.

Through collective liquidity aggregation, Mitosis grants users access to preferential yield terms typically reserved for institutional players. Its governance model ensures that token holders participate in capital allocation decisions, fostering a more democratic liquidity ecosystem.

With a cross-chain settlement layer and a design focused on modularity, Mitosis establishes a new standard for programmable liquidity in DeFi."

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу.

Ресурс Mitosis EOL BNB (MIBNB)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Mitosis EOL BNB (USD)

Скільки коштуватиме Mitosis EOL BNB (MIBNB) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Mitosis EOL BNB (MIBNB) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Mitosis EOL BNB.

Перегляньте прогноз ціни Mitosis EOL BNB вже зараз!

MIBNB до місцевих валют

Токеноміка Mitosis EOL BNB (MIBNB)

Розуміння токеноміки Mitosis EOL BNB (MIBNB) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена MIBNB зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Mitosis EOL BNB (MIBNB)

Скільки сьогодні коштує Mitosis EOL BNB (MIBNB)?
Актуальна ціна MIBNB у USD становить 1,132.22 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна MIBNB до USD?
Поточна ціна MIBNB до USD — $ 1,132.22. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Mitosis EOL BNB?
Ринкова капіталізація MIBNB — $ 4.93M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція MIBNB?
Циркуляційна пропозиція MIBNB — 4.36K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) MIBNB?
MIBNB досяг історичної максимальної ціни у 1,341.21 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) MIBNB?
Історична мінімальна ціна MIBNB становила 824.92 USD.
Який обсяг торгівлі MIBNB?
Актуальний обсяг торгівлі MIBNB за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна MIBNB цього року?
MIBNB може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни MIBNB для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:45:31 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Mitosis EOL BNB (MIBNB)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

