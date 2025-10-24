Ціна Mitosis EOL BNB (MIBNB)
-0.06%
+2.29%
-0.44%
-0.44%
Актуальна ціна Mitosis EOL BNB (MIBNB) становить $1,132.22. За останні 24 години MIBNB торгувався між мінімумом у $ 1,075.07 і максимумом у $ 1,141.28, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MIBNB становить $ 1,341.21, тоді як його історичний мінімум — $ 824.92.
Що стосується короткострокових результатів, то MIBNB змінився на -0.06% за останню годину, +2.29% за 24 години та на -0.44% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.
Поточна ринкова капіталізація Mitosis EOL BNB — $ 4.93M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MIBNB — 4.36K, зі загальною пропозицією 4358.204370805543. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4.93M.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mitosis EOL BNB до USD становила $ +25.32.
За останні 30 днів зміна ціни Mitosis EOL BNB до USD становила $ +146.1091414520.
За останні 60 днів зміна ціни Mitosis EOL BNB до USD становила $ +339.3878135460.
За останні 90 днів зміна ціни Mitosis EOL BNB до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +25.32
|+2.29%
|30 днів
|$ +146.1091414520
|+12.90%
|60 днів
|$ +339.3878135460
|+29.98%
|90 днів
|$ 0
|--
Mitosis' yield-bearing BNB, issued via Mitosis EOL VLF (Vault Liquidity Framework), leveraging the DeFi strategies operated by Lista DAO.
"Mitosis is a cross-chain DeFi protocol that transforms liquidity positions into programmable and composable assets. It addresses two major inefficiencies in decentralized finance: the illiquidity of staked assets and the lack of access to high-yield opportunities for smaller users.
Users deposit tokens into Mitosis Vaults across supported blockchains and receive representative assets called Hub Assets on the Mitosis Chain. These can be deployed into two yield frameworks: Ecosystem-Owned Liquidity (EOL) and Matrix. EOL enables governance-driven asset allocation, while Matrix offers curated liquidity campaigns. Each framework issues distinct position tokens—miAssets for EOL and maAssets for Matrix.
Unlike traditional DeFi liquidity tokens, Mitosis position tokens are programmable components that can be traded, used as collateral, or restructured into new financial products. The protocol's infrastructure supports advanced financial engineering and transparent price discovery.
Through collective liquidity aggregation, Mitosis grants users access to preferential yield terms typically reserved for institutional players. Its governance model ensures that token holders participate in capital allocation decisions, fostering a more democratic liquidity ecosystem.
With a cross-chain settlement layer and a design focused on modularity, Mitosis establishes a new standard for programmable liquidity in DeFi."
|Час (UTC+8)
|Тип
|Інформація
|10-23 22:32:48
|Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
|10-23 15:34:02
|Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
|10-23 01:13:05
|Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
|10-22 21:14:27
|Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
|10-22 12:58:37
|Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
|10-21 22:34:24
|Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин
