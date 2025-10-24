Інформація щодо ціни Mitosis EOL BNB (MIBNB) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 1,075.07 $ 1,075.07 $ 1,075.07 Мін. за 24 год $ 1,141.28 $ 1,141.28 $ 1,141.28 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 1,075.07$ 1,075.07 $ 1,075.07 Макс. за 24 год $ 1,141.28$ 1,141.28 $ 1,141.28 Рекордний максимум $ 1,341.21$ 1,341.21 $ 1,341.21 Найнижча ціна $ 824.92$ 824.92 $ 824.92 Зміна ціни (за 1 год) -0.06% Зміна ціни (1 дн.) +2.29% Зміна ціни (за 7 дн.) -0.44% Зміна ціни (за 7 дн.) -0.44%

Актуальна ціна Mitosis EOL BNB (MIBNB) становить $1,132.22. За останні 24 години MIBNB торгувався між мінімумом у $ 1,075.07 і максимумом у $ 1,141.28, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MIBNB становить $ 1,341.21, тоді як його історичний мінімум — $ 824.92.

Що стосується короткострокових результатів, то MIBNB змінився на -0.06% за останню годину, +2.29% за 24 години та на -0.44% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Mitosis EOL BNB (MIBNB)

Ринкова капіталізація $ 4.93M$ 4.93M $ 4.93M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 4.93M$ 4.93M $ 4.93M Циркуляційне постачання 4.36K 4.36K 4.36K Загальна пропозиція 4,358.204370805543 4,358.204370805543 4,358.204370805543

Поточна ринкова капіталізація Mitosis EOL BNB — $ 4.93M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MIBNB — 4.36K, зі загальною пропозицією 4358.204370805543. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4.93M.