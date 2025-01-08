Ціна Mithril Share (MIS)
Поточна ціна Mithril Share (MIS) сьогодні становить 0.11737 USD з ринковою капіталізацією $ 42.15K USD. Ціна MIS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mithril Share:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Mithril Share протягом дня — -4.46%
- циркуляційна пропозиція – 359.10K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mithril Share до USD становила $ -0.0054905099515989.
За останні 30 днів зміна ціни Mithril Share до USD становила $ -0.0170298705.
За останні 60 днів зміна ціни Mithril Share до USD становила $ -0.0202417827.
За останні 90 днів зміна ціни Mithril Share до USD становила $ -0.01818267215062622.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0054905099515989
|-4.46%
|30 днів
|$ -0.0170298705
|-14.50%
|60 днів
|$ -0.0202417827
|-17.24%
|90 днів
|$ -0.01818267215062622
|-13.41%
Останній аналіз цін Mithril Share: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-4.46%
-1.96%
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