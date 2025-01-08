Сьогоднішня ціна Mithril Share (MIS)

Поточна ціна Mithril Share (MIS) сьогодні становить 0.11737 USD з ринковою капіталізацією $ 42.15K USD. Ціна MIS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mithril Share:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Mithril Share протягом дня — -4.46%

- циркуляційна пропозиція – 359.10K USD

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