Сьогоднішня ціна Misser (MISSER)

Поточна ціна Misser (MISSER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MISSER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Misser:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.29K USD

- зміна ціни Misser протягом дня — -4.59%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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