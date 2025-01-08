Ціна Misser (MISSER)
Поточна ціна Misser (MISSER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MISSER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Misser:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.29K USD
- зміна ціни Misser протягом дня — -4.59%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Misser до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Misser до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Misser до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Misser до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.59%
|30 днів
|$ 0
|-69.91%
|60 днів
|$ 0
|+212.05%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Misser: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.71%
-4.59%
-18.32%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Misser is a community token launched fairly on ape.store, that capitalizes on the sentiment of missing meme coins that run up to multi millions. Run by an experienced CTO team, it aims to bring value to its holders. It is a meme coin that aims to unite every person who has ever faded a runner, and regretted it. It is is tokenized FOMO. Misser aims to finally bring a community together that for once, will not miss.
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