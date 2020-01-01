Токеноміка Miss Kaka (KAKA) Дізнайтеся ключову інформацію про Miss Kaka (KAKA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Miss Kaka (KAKA) Introducing Miss Kaka ($KAKA) – The Adorable Meme Coin with Big Potential! Meet Miss Kaka ($KAKA), the super cute teddy dog of Binance founder YiHe, now immortalized as the latest meme coin sensation! Inspired by the charm and playfulness of Miss Kaka herself, $KAKA is more than just a token—it’s a community-driven movement bringing together dog lovers, meme enthusiasts, and crypto fans alike. With fun utilities, viral potential, and a strong Binance connection, $KAKA is set to become the next big thing in the meme coin space. Get ready to wag, woof, and win with Miss Kaka ($KAKA)! 🐶🚀 Stay tuned for launch updates and join the KAKA Army today Офіційний вебсайт: https://kakacoin.vip/ Купити KAKA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Miss Kaka (KAKA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Miss Kaka (KAKA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 98,29K $ 98,29K $ 98,29K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 98,29K $ 98,29K $ 98,29K Історичний максимум: $ 0,00198218 $ 0,00198218 $ 0,00198218 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Miss Kaka (KAKA)

Токеноміка Miss Kaka (KAKA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Miss Kaka (KAKA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KAKA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KAKA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KAKA, досліджуйте ціну токена KAKA в реальному часі!

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