Інформація щодо ціни mirrorstage (MS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,0016399$ 0,0016399 $ 0,0016399 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,22% Зміна ціни (1 дн.) +7,16% Зміна ціни (за 7 дн.) -8,77% Зміна ціни (за 7 дн.) -8,77%

Актуальна ціна mirrorstage (MS) становить --. За останні 24 години MS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MS становить $ 0,0016399, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MS змінився на -0,22% за останню годину, +7,16% за 24 години та на -8,77% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо mirrorstage (MS)

Ринкова капіталізація $ 273,64K$ 273,64K $ 273,64K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 273,64K$ 273,64K $ 273,64K Циркуляційне постачання 999,67M 999,67M 999,67M Загальна пропозиція 999 667 987,155149 999 667 987,155149 999 667 987,155149

Поточна ринкова капіталізація mirrorstage — $ 273,64K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MS — 999,67M, зі загальною пропозицією 999667987.155149. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 273,64K.