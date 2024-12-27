Сьогоднішня ціна Mirrored Ether (METH)

Поточна ціна Mirrored Ether (METH) сьогодні становить 3.41 USD з ринковою капіталізацією $ 781.42K USD. Ціна METH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mirrored Ether:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 309.16K USD

- зміна ціни Mirrored Ether протягом дня — +1.57%

- циркуляційна пропозиція – 228.97K USD

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