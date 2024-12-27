Ціна Mirrored Ether (METH)
Поточна ціна Mirrored Ether (METH) сьогодні становить 3.41 USD з ринковою капіталізацією $ 781.42K USD. Ціна METH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mirrored Ether:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 309.16K USD
- зміна ціни Mirrored Ether протягом дня — +1.57%
- циркуляційна пропозиція – 228.97K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mirrored Ether до USD становила $ +0.052865.
За останні 30 днів зміна ціни Mirrored Ether до USD становила $ -0.0414587800.
За останні 60 днів зміна ціни Mirrored Ether до USD становила $ +1.1943794390.
За останні 90 днів зміна ціни Mirrored Ether до USD становила $ +0.754889785820236.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.052865
|+1.57%
|30 днів
|$ -0.0414587800
|-1.21%
|60 днів
|$ +1.1943794390
|+35.03%
|90 днів
|$ +0.754889785820236
|+28.43%
Останній аналіз цін Mirrored Ether: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.23%
+1.57%
+8.54%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Mirrored Ether- synthetic asset tracking the price of ETH.
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