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Ціна Mirrored Ether (METH)

USD

Графік ціни Mirrored Ether (METH) в реальному часі

$3.41
$3.41$3.41
+1.50%(1D)

Сьогоднішня ціна Mirrored Ether (METH)

Поточна ціна Mirrored Ether (METH) сьогодні становить 3.41 USD з ринковою капіталізацією $ 781.42K USD. Ціна METH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mirrored Ether:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 309.16K USD
- зміна ціни Mirrored Ether протягом дня — +1.57%
- циркуляційна пропозиція – 228.97K USD

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Цінові показники Mirrored Ether (METH) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mirrored Ether до USD становила $ +0.052865.
За останні 30 днів зміна ціни Mirrored Ether до USD становила $ -0.0414587800.
За останні 60 днів зміна ціни Mirrored Ether до USD становила $ +1.1943794390.
За останні 90 днів зміна ціни Mirrored Ether до USD становила $ +0.754889785820236.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.052865+1.57%
30 днів$ -0.0414587800-1.21%
60 днів$ +1.1943794390+35.03%
90 днів$ +0.754889785820236+28.43%

Аналіз цін Mirrored Ether (METH)

Останній аналіз цін Mirrored Ether: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 3.31
$ 3.31$ 3.31

$ 3.43
$ 3.43$ 3.43

$ 5,045.52
$ 5,045.52$ 5,045.52

+0.23%

+1.57%

+8.54%

Ринкова інформація Mirrored Ether (METH)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 781.42K
$ 781.42K$ 781.42K

$ 309.16K
$ 309.16K$ 309.16K

228.97K
228.97K 228.97K

Що таке Mirrored Ether ( METH)

Mirrored Ether- synthetic asset tracking the price of ETH.

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Ресурс Mirrored Ether (METH)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

METH до місцевих валют

1 METH до AUD
A$5.456
1 METH до GBP
2.6939
1 METH до EUR
3.2395
1 METH до USD
$3.41
1 METH до MYR
RM15.2427
1 METH до TRY
120.1002
1 METH до JPY
¥537.5865
1 METH до RUB
356.7883
1 METH до INR
291.5209
1 METH до IDR
Rp54,999.9923
1 METH до PHP
198.3597
1 METH до EGP
￡E.173.4326
1 METH до BRL
R$21.1079
1 METH до CAD
C$4.8763
1 METH до BDT
407.5973
1 METH до NGN
5,278.6118
1 METH до UAH
143.0836
1 METH до VES
Bs173.91
1 METH до PKR
Rs949.3099
1 METH до KZT
1,785.3396
1 METH до THB
฿115.7013
1 METH до TWD
NT$111.9503
1 METH до CHF
Fr3.0349
1 METH до HKD
HK$26.4616
1 METH до MAD
.د.م34.4069