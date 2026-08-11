Сьогоднішня ціна MiroShark

Поточна ціна MiroShark (MIROSHARK) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.43% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MIROSHARK до USD становить $ 0 за MIROSHARK.

MiroShark наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 260,259, з циркуляційною пропозицією у 100.00B MIROSHARK. Протягом останніх 24 годин MIROSHARK торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MIROSHARK змінився на +0.09% за останню годину та на +3.84% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо MiroShark (MIROSHARK)

Ринкова капіталізація $ 260.26K$ 260.26K $ 260.26K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 260.26K$ 260.26K $ 260.26K Циркуляційне постачання 100.00B 100.00B 100.00B Загальна пропозиція 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Поточна ринкова капіталізація MiroShark — $ 260.26K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MIROSHARK — 100.00B, зі загальною пропозицією 99999999999.99998. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 260.26K.