Сьогоднішня ціна Miraya 7f (M7F)

Поточна ціна Miraya 7f (M7F) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 141.13K USD. Ціна M7F до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Miraya 7f:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 98.46K USD

- зміна ціни Miraya 7f протягом дня — -38.50%

- циркуляційна пропозиція – 998.98M USD

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