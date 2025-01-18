Ціна Miraya 7f (M7F)
Поточна ціна Miraya 7f (M7F) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 141.13K USD. Ціна M7F до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Miraya 7f:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 98.46K USD
- зміна ціни Miraya 7f протягом дня — -38.50%
- циркуляційна пропозиція – 998.98M USD
Отримуйте оновлення цін M7F до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни M7F.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Miraya 7f до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Miraya 7f до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Miraya 7f до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Miraya 7f до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-38.50%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Miraya 7f: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-5.00%
-38.50%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Miraya 7f is an autonomous agent for helping token launches promote their tokens through KOLs/Degens by increasing the hype on X. With Miraya 7f, you can create campaigns, x users start posting using the campaign-relevant hashtag and get incentivized. It consists of 3 agents work autonomously with each other Terminal Agent: Tag Miraya to launch a campaign—it sets a unique hashtag, generates an address within the TEE, and verifies if the user has funded it. Users can also pay extra to have their campaign promoted through Miraya’s official automated posts. Scoring Agent: It scores posts and assigns points to all accounts using the campaign-specific hashtag for a campaign. To prevent spam and AI-generated posts, it employs a Points Factor formula. Fee Incentive Agent: While distributing funds to users, it evaluates the campaign’s success based on predefined campaign weights and charges a fee ranging from 1-7% per campaign. This process is powered by a fine-tuned ML model.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 M7F до AUD
A$--
|1 M7F до GBP
￡--
|1 M7F до EUR
€--
|1 M7F до USD
$--
|1 M7F до MYR
RM--
|1 M7F до TRY
₺--
|1 M7F до JPY
¥--
|1 M7F до RUB
₽--
|1 M7F до INR
₹--
|1 M7F до IDR
Rp--
|1 M7F до PHP
₱--
|1 M7F до EGP
￡E.--
|1 M7F до BRL
R$--
|1 M7F до CAD
C$--
|1 M7F до BDT
৳--
|1 M7F до NGN
₦--
|1 M7F до UAH
₴--
|1 M7F до VES
Bs--
|1 M7F до PKR
Rs--
|1 M7F до KZT
₸--
|1 M7F до THB
฿--
|1 M7F до TWD
NT$--
|1 M7F до CHF
Fr--
|1 M7F до HKD
HK$--
|1 M7F до MAD
.د.م--