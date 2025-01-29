Ціна MiraQle (MQL)
Поточна ціна MiraQle (MQL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MQL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MiraQle:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.34 USD
- зміна ціни MiraQle протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін MQL до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MQL.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MiraQle до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MiraQle до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MiraQle до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MiraQle до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-8.12%
|60 днів
|$ 0
|-31.65%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MiraQle: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-6.40%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Be the Change. No more Secrets. One United Currency. Mission and Vision "Vision": To establish a global network of decentralized, content creator and fan-driven pan entertainment platforms. "Mission": To transform the corporate-driven global music industry to a new dimension and bring fans to the core of the music industry. Founders CEO Ross Lee studied Business Management at Seoul National University. Ross witnessed the paradigm shift in the music industry during his early career in iRiver as advanced technology disrupted the traditional music business. With successful performances acknowledged from iRiver, he then joined POSCO and Nature Republic international business division continuing to passionately contribute in implementing innovative strategies adaptation. Through his numerous experiences, he became a passionate advocate of implementing innovative technology and tirelessly looked for ways to connect the dots to create a unified universe. CTO Min Jang was awarded a Ph.D. in Computer Science in POSTECH, one of the elite engineering colleges in Korea, and is one of the best experts not only in blockchain technology but also in modern computer science such as AI machine learning and data mining. He has contributed his knowledge in major projects such as Seoul National University New Technology Joint Research Center, LG Electronics, and Hancom Group. His expertise in building a blockchain ecosystem has allowed the MiraQle project to be developed into a stable and reliable ecosystem. Currently, he is serving as an adjunct professor in the Department of Value Creation & Convergence, an Operating Committee of the Blockchain Advanced Management Program, and Chairman of the APGC Blockchain Division. CMO David Om studied International Relations and Affairs at Korea University and debuted his career as a founder of F&I Institute which was a huge success. With his expertise in coordination and consulting, David then joined Dong-A Pharmaceutical as a Regional Man
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 MQL до AUD
A$--
|1 MQL до GBP
￡--
|1 MQL до EUR
€--
|1 MQL до USD
$--
|1 MQL до MYR
RM--
|1 MQL до TRY
₺--
|1 MQL до JPY
¥--
|1 MQL до RUB
₽--
|1 MQL до INR
₹--
|1 MQL до IDR
Rp--
|1 MQL до PHP
₱--
|1 MQL до EGP
￡E.--
|1 MQL до BRL
R$--
|1 MQL до CAD
C$--
|1 MQL до BDT
৳--
|1 MQL до NGN
₦--
|1 MQL до UAH
₴--
|1 MQL до VES
Bs--
|1 MQL до PKR
Rs--
|1 MQL до KZT
₸--
|1 MQL до THB
฿--
|1 MQL до TWD
NT$--
|1 MQL до CHF
Fr--
|1 MQL до HKD
HK$--
|1 MQL до MAD
.د.م--