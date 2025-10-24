Інформація щодо ціни Mirai The WhiteRabbit (MIRAI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +1,06% Зміна ціни (1 дн.) +1,98% Зміна ціни (за 7 дн.) -10,82% Зміна ціни (за 7 дн.) -10,82%

Актуальна ціна Mirai The WhiteRabbit (MIRAI) становить --. За останні 24 години MIRAI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MIRAI становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MIRAI змінився на +1,06% за останню годину, +1,98% за 24 години та на -10,82% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Mirai The WhiteRabbit (MIRAI)

Ринкова капіталізація $ 31,89K$ 31,89K $ 31,89K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 31,89K$ 31,89K $ 31,89K Циркуляційне постачання 420,69B 420,69B 420,69B Загальна пропозиція 420 690 000 000,0 420 690 000 000,0 420 690 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Mirai The WhiteRabbit — $ 31,89K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MIRAI — 420,69B, зі загальною пропозицією 420690000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 31,89K.