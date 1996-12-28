Сьогоднішня ціна Mirai Nodes (MIRAI)

Поточна ціна Mirai Nodes (MIRAI) сьогодні становить 0.051988 USD з ринковою капіталізацією $ 32.50K USD. Ціна MIRAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mirai Nodes:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 605.37 USD

- зміна ціни Mirai Nodes протягом дня — -13.26%

- циркуляційна пропозиція – 625.11K USD

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