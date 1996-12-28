Ціна Mirai Nodes (MIRAI)
Поточна ціна Mirai Nodes (MIRAI) сьогодні становить 0.051988 USD з ринковою капіталізацією $ 32.50K USD. Ціна MIRAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mirai Nodes:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 605.37 USD
- зміна ціни Mirai Nodes протягом дня — -13.26%
- циркуляційна пропозиція – 625.11K USD
Отримуйте оновлення цін MIRAI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MIRAI.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mirai Nodes до USD становила $ -0.00795356915216696.
За останні 30 днів зміна ціни Mirai Nodes до USD становила $ +0.0170504783.
За останні 60 днів зміна ціни Mirai Nodes до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Mirai Nodes до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00795356915216696
|-13.26%
|30 днів
|$ +0.0170504783
|+32.80%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Mirai Nodes: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-13.36%
-13.26%
-4.14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Mirai Nodes is develope a mobile app called Mirai Vault. It is a mobile application for Proof of Stake (POS) coin users, offering a comprehensive and user-friendly platform for staking, masternode sharing, and wallet functionalities. Mirai Vault is designed to enhance the POS experience with a focus on efficiency, security, and accessibility. Mirai Vault offering multinode system support with the lowest fees, integrated staking and masternode sharing, secure wallet functionalities, and a fair distribution model
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 MIRAI до AUD
A$0.0831808
|1 MIRAI до GBP
￡0.0415904
|1 MIRAI до EUR
€0.04990848
|1 MIRAI до USD
$0.051988
|1 MIRAI до MYR
RM0.233946
|1 MIRAI до TRY
₺1.83673604
|1 MIRAI до JPY
¥8.214104
|1 MIRAI до RUB
₽5.575713
|1 MIRAI до INR
₹4.45953064
|1 MIRAI до IDR
Rp838.51601164
|1 MIRAI до PHP
₱3.02726124
|1 MIRAI до EGP
￡E.2.6331922
|1 MIRAI до BRL
R$0.3171268
|1 MIRAI до CAD
C$0.07434284
|1 MIRAI до BDT
৳6.3321384
|1 MIRAI до NGN
₦80.35213292
|1 MIRAI до UAH
₴2.19961228
|1 MIRAI до VES
Bs2.755364
|1 MIRAI до PKR
Rs14.48489656
|1 MIRAI до KZT
₸27.49229416
|1 MIRAI до THB
฿1.79826492
|1 MIRAI до TWD
NT$1.70312688
|1 MIRAI до CHF
Fr0.0467892
|1 MIRAI до HKD
HK$0.40394676
|1 MIRAI до MAD
.د.م0.52039988