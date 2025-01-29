Ціна MIRAI (MIRAI)
Поточна ціна MIRAI (MIRAI) сьогодні становить 0.00201556 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MIRAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MIRAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.03K USD
- зміна ціни MIRAI протягом дня — -5.72%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін MIRAI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MIRAI.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MIRAI до USD становила $ -0.000122455992660336.
За останні 30 днів зміна ціни MIRAI до USD становила $ -0.0014766897.
За останні 60 днів зміна ціни MIRAI до USD становила $ -0.0017394915.
За останні 90 днів зміна ціни MIRAI до USD становила $ -0.0002547123777812653.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000122455992660336
|-5.72%
|30 днів
|$ -0.0014766897
|-73.26%
|60 днів
|$ -0.0017394915
|-86.30%
|90 днів
|$ -0.0002547123777812653
|-11.21%
Останній аналіз цін MIRAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.25%
-5.72%
-45.15%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MIRAI is an AI-driven metaverse platform that offers interconnected world-building, dynamic AI interactions, HyperGen™ tech, and a marketplace for Synthetic Derivative RWAs. Using AI tech in our core offering, we're creating a metaverse and virtual economy for everyone. Whether you're a developer, a creator, or just curious, our platform provides the space to build, explore and invite others to your immersive creations.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 MIRAI до AUD
A$0.003224896
|1 MIRAI до GBP
￡0.001612448
|1 MIRAI до EUR
€0.001914782
|1 MIRAI до USD
$0.00201556
|1 MIRAI до MYR
RM0.0088483084
|1 MIRAI до TRY
₺0.0720965812
|1 MIRAI до JPY
¥0.3128753788
|1 MIRAI до RUB
₽0.19752488
|1 MIRAI до INR
₹0.174446718
|1 MIRAI до IDR
Rp32.5090277068
|1 MIRAI до PHP
₱0.1178296376
|1 MIRAI до EGP
￡E.0.1012214232
|1 MIRAI до BRL
R$0.011791026
|1 MIRAI до CAD
C$0.0028822508
|1 MIRAI до BDT
৳0.244688984
|1 MIRAI до NGN
₦3.1297414124
|1 MIRAI до UAH
₴0.0846938312
|1 MIRAI до VES
Bs0.11488692
|1 MIRAI до PKR
Rs0.5615753272
|1 MIRAI до KZT
₸1.0405530056
|1 MIRAI до THB
฿0.0679042164
|1 MIRAI до TWD
NT$0.066211146
|1 MIRAI до CHF
Fr0.001814004
|1 MIRAI до HKD
HK$0.0156810568
|1 MIRAI до MAD
.د.م0.0201556