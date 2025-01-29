Сьогоднішня ціна MIRAI (MIRAI)

Поточна ціна MIRAI (MIRAI) сьогодні становить 0.00201556 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MIRAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MIRAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.03K USD

- зміна ціни MIRAI протягом дня — -5.72%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін MIRAI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MIRAI.