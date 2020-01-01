Токеноміка Mirada AI (MIRX) Дізнайтеся ключову інформацію про Mirada AI (MIRX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Mirada AI (MIRX) Mirada AI is a decentralized artificial intelligence platform that leverages blockchain technology to democratize AI capabilities. It offers a range of advanced AI services, including image generation, natural language processing, AI search, audio generation, and animation, which can be accessed through its platform, bots, and easy-to-use APIs. This platform aims to bridge the gap between blockchain and AI, providing a decentralized model that promotes community engagement, unbiased AI, and sustainable funding. MIRX is the native cryptocurrency of the Mirada AI platform. It is used to upgrade to a Premium subscription that unlocks faster generation times, better models, and new features. It can also facilitate transactions, governance, and other economic activities within the ecosystem. Офіційний вебсайт: https://mirada.ai Whitepaper: https://mirada.ai/whitepaper Купити MIRX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Mirada AI (MIRX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Mirada AI (MIRX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,49K $ 2,49K $ 2,49K Загальна пропозиція: $ 989,15M $ 989,15M $ 989,15M Циркуляційна пропозиція: $ 69,83M $ 69,83M $ 69,83M FDV (повністю розведена вартість): $ 35,25K $ 35,25K $ 35,25K Історичний максимум: $ 0,01443 $ 0,01443 $ 0,01443 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Mirada AI (MIRX)

Токеноміка Mirada AI (MIRX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Mirada AI (MIRX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MIRX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MIRX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MIRX, досліджуйте ціну токена MIRX в реальному часі!

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