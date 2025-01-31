Сьогоднішня ціна Mirada AI (MIRX)

Поточна ціна Mirada AI (MIRX) сьогодні становить 0.00259218 USD з ринковою капіталізацією $ 180.99K USD. Ціна MIRX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mirada AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.26M USD

- зміна ціни Mirada AI протягом дня — +103.34%

- циркуляційна пропозиція – 69.83M USD

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