Ціна Mirada AI (MIRX)
Поточна ціна Mirada AI (MIRX) сьогодні становить 0.00259218 USD з ринковою капіталізацією $ 180.99K USD. Ціна MIRX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mirada AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.26M USD
- зміна ціни Mirada AI протягом дня — +103.34%
- циркуляційна пропозиція – 69.83M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mirada AI до USD становила $ +0.00131736.
За останні 30 днів зміна ціни Mirada AI до USD становила $ -0.0004350406.
За останні 60 днів зміна ціни Mirada AI до USD становила $ -0.0014723924.
За останні 90 днів зміна ціни Mirada AI до USD становила $ -0.002463734522817083.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00131736
|+103.34%
|30 днів
|$ -0.0004350406
|-16.78%
|60 днів
|$ -0.0014723924
|-56.80%
|90 днів
|$ -0.002463734522817083
|-48.72%
Останній аналіз цін Mirada AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-8.46%
+103.34%
+32.45%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Mirada AI is a decentralized artificial intelligence platform that leverages blockchain technology to democratize AI capabilities. It offers a range of advanced AI services, including image generation, natural language processing, AI search, audio generation, and animation, which can be accessed through its platform, bots, and easy-to-use APIs. This platform aims to bridge the gap between blockchain and AI, providing a decentralized model that promotes community engagement, unbiased AI, and sustainable funding. MIRX is the native cryptocurrency of the Mirada AI platform. It is used to upgrade to a Premium subscription that unlocks faster generation times, better models, and new features. It can also facilitate transactions, governance, and other economic activities within the ecosystem.
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