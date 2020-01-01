Токеноміка Miracle Play (MPT) Дізнайтеся ключову інформацію про Miracle Play (MPT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Miracle Play (MPT) Miracle Play: AI Agents Powering Competitive Play Miracle Play is a blockchain-powered esports tournament platform optimized for competitive gaming. Initially built with multi-chain integration, it has expanded to operate on its own mainnet, Miracle Chain. This enables an advanced esports ecosystem powered by AI Agents, ensuring fair, transparent, and high-performance tournaments across various games. Офіційний вебсайт: https://miracleplay.gg/ Whitepaper: https://docsend.com/view/j8shpxsjyhtiya9y Купити MPT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Miracle Play (MPT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Miracle Play (MPT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 13,56M $ 13,56M $ 13,56M Загальна пропозиція: $ 1,04B $ 1,04B $ 1,04B Циркуляційна пропозиція: $ 852,82M $ 852,82M $ 852,82M FDV (повністю розведена вартість): $ 16,60M $ 16,60M $ 16,60M Історичний максимум: $ 0,136579 $ 0,136579 $ 0,136579 Історичний мінімум: $ 0,00798566 $ 0,00798566 $ 0,00798566 Поточна ціна: $ 0,0159132 $ 0,0159132 $ 0,0159132 Дізнайтеся більше про ціну Miracle Play (MPT)

Токеноміка Miracle Play (MPT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Miracle Play (MPT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MPT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MPT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MPT, досліджуйте ціну токена MPT в реальному часі!

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