Ціна Miracle Play (MPT)
Поточна ціна Miracle Play (MPT) сьогодні становить 0.02345818 USD з ринковою капіталізацією $ 17.93M USD. Ціна MPT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Miracle Play:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.66M USD
- зміна ціни Miracle Play протягом дня — -1.23%
- циркуляційна пропозиція – 763.13M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Miracle Play до USD становила $ -0.0002934175547293.
За останні 30 днів зміна ціни Miracle Play до USD становила $ -0.0036168877.
За останні 60 днів зміна ціни Miracle Play до USD становила $ -0.0084911151.
За останні 90 днів зміна ціни Miracle Play до USD становила $ -0.01575674195790261.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0002934175547293
|-1.23%
|30 днів
|$ -0.0036168877
|-15.41%
|60 днів
|$ -0.0084911151
|-36.19%
|90 днів
|$ -0.01575674195790261
|-40.18%
Останній аналіз цін Miracle Play: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.92%
-1.23%
-0.16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Miracle Play is a blockchain-based e-sports online tournament platform, allowing users to host and participate in various tournaments on their preferred blockchain network.
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