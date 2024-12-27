Сьогоднішня ціна Miracle Play (MPT)

Поточна ціна Miracle Play (MPT) сьогодні становить 0.02345818 USD з ринковою капіталізацією $ 17.93M USD. Ціна MPT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Miracle Play:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.66M USD

- зміна ціни Miracle Play протягом дня — -1.23%

- циркуляційна пропозиція – 763.13M USD

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