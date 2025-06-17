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Ціна Minutes Network Token (MNTX)

USD

Графік ціни Minutes Network Token (MNTX) в реальному часі

$0.278994
$0.278994$0.278994
-1.90%(1D)

Сьогоднішня ціна Minutes Network Token (MNTX)

Поточна ціна Minutes Network Token (MNTX) сьогодні становить 0.278994 USD з ринковою капіталізацією $ 20.23M USD. Ціна MNTX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Minutes Network Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Minutes Network Token протягом дня — -1.94%
- циркуляційна пропозиція – 72.48M USD

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Цінові показники Minutes Network Token (MNTX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Minutes Network Token до USD становила $ -0.0055472055144961.
За останні 30 днів зміна ціни Minutes Network Token до USD становила $ +0.0178734716.
За останні 60 днів зміна ціни Minutes Network Token до USD становила $ +0.1554926188.
За останні 90 днів зміна ціни Minutes Network Token до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.0055472055144961-1.94%
30 днів$ +0.0178734716+6.41%
60 днів$ +0.1554926188+55.73%
90 днів$ 0--

Аналіз цін Minutes Network Token (MNTX)

Останній аналіз цін Minutes Network Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.276785
$ 0.276785$ 0.276785

$ 0.289759
$ 0.289759$ 0.289759

$ 0.316478
$ 0.316478$ 0.316478

-0.00%

-1.94%

+1.67%

Ринкова інформація Minutes Network Token (MNTX)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 20.23M
$ 20.23M$ 20.23M

--
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72.48M
72.48M 72.48M

Що таке Minutes Network Token (MNTX)

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Minutes Network Token (MNTX)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Токеноміка Minutes Network Token (MNTX)

Розуміння токеноміки Minutes Network Token (MNTX) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена MNTX зараз!

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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