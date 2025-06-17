Ціна Minutes Network Token (MNTX)
Поточна ціна Minutes Network Token (MNTX) сьогодні становить 0.278994 USD з ринковою капіталізацією $ 20.23M USD. Ціна MNTX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Minutes Network Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Minutes Network Token протягом дня — -1.94%
- циркуляційна пропозиція – 72.48M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Minutes Network Token до USD становила $ -0.0055472055144961.
За останні 30 днів зміна ціни Minutes Network Token до USD становила $ +0.0178734716.
За останні 60 днів зміна ціни Minutes Network Token до USD становила $ +0.1554926188.
За останні 90 днів зміна ціни Minutes Network Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0055472055144961
|-1.94%
|30 днів
|$ +0.0178734716
|+6.41%
|60 днів
|$ +0.1554926188
|+55.73%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Minutes Network Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.00%
-1.94%
+1.67%
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