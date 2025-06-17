Сьогоднішня ціна Minutes Network Token (MNTX)

Поточна ціна Minutes Network Token (MNTX) сьогодні становить 0.278994 USD з ринковою капіталізацією $ 20.23M USD. Ціна MNTX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Minutes Network Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Minutes Network Token протягом дня — -1.94%

- циркуляційна пропозиція – 72.48M USD

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