Сьогоднішня ціна Minu the Manta (MNU)

Поточна ціна Minu the Manta (MNU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MNU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Minu the Manta:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.69 USD

- зміна ціни Minu the Manta протягом дня — -1.97%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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