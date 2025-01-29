Ціна Minu the Manta (MNU)
Поточна ціна Minu the Manta (MNU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MNU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Minu the Manta:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.69 USD
- зміна ціни Minu the Manta протягом дня — -1.97%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін MNU до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MNU.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Minu the Manta до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Minu the Manta до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Minu the Manta до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Minu the Manta до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.97%
|30 днів
|$ 0
|-17.45%
|60 днів
|$ 0
|-32.11%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Minu the Manta: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.51%
-1.97%
-8.58%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
First meme coin on Manta network
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 MNU до AUD
A$--
|1 MNU до GBP
￡--
|1 MNU до EUR
€--
|1 MNU до USD
$--
|1 MNU до MYR
RM--
|1 MNU до TRY
₺--
|1 MNU до JPY
¥--
|1 MNU до RUB
₽--
|1 MNU до INR
₹--
|1 MNU до IDR
Rp--
|1 MNU до PHP
₱--
|1 MNU до EGP
￡E.--
|1 MNU до BRL
R$--
|1 MNU до CAD
C$--
|1 MNU до BDT
৳--
|1 MNU до NGN
₦--
|1 MNU до UAH
₴--
|1 MNU до VES
Bs--
|1 MNU до PKR
Rs--
|1 MNU до KZT
₸--
|1 MNU до THB
฿--
|1 MNU до TWD
NT$--
|1 MNU до CHF
Fr--
|1 MNU до HKD
HK$--
|1 MNU до MAD
.د.م--