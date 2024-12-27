Сьогоднішня ціна Minu (MINU)

Поточна ціна Minu (MINU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 170.82K USD. Ціна MINU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Minu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 345.91 USD

- зміна ціни Minu протягом дня — +0.63%

- циркуляційна пропозиція – 5.44T USD

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