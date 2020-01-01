Токеноміка Minty Girl (MINTYGIRL) Дізнайтеся ключову інформацію про Minty Girl (MINTYGIRL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Minty Girl (MINTYGIRL) This token is based off the minty girl website app utility> this utility allows consumers to customize a predetermined CA with a character choice of their choosing either at the end or the beginning of the newly minted tokens contract address. These minty girl minted tokens are released on the pump (dot) fun platform, circumventing the need to access pump (dot) fun platform. The ability to buy and sell those CAs are also available on the minty girl website platform. The fees associated with the token mints are .1 and 50% of the fee goes a purchase and burn of minty girl token, and the other 50% goes to the developer(to be used on marketing) Офіційний вебсайт: https://www.mintygirl.fun/ Купити MINTYGIRL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Minty Girl (MINTYGIRL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Minty Girl (MINTYGIRL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 7,98K $ 7,98K $ 7,98K Загальна пропозиція: $ 993,52M $ 993,52M $ 993,52M Циркуляційна пропозиція: $ 964,23M $ 964,23M $ 964,23M FDV (повністю розведена вартість): $ 8,22K $ 8,22K $ 8,22K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Minty Girl (MINTYGIRL)

Токеноміка Minty Girl (MINTYGIRL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Minty Girl (MINTYGIRL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MINTYGIRL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MINTYGIRL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MINTYGIRL, досліджуйте ціну токена MINTYGIRL в реальному часі!

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