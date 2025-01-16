Ціна Minty Girl (MINTYGIRL)
Поточна ціна Minty Girl (MINTYGIRL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 23.78K USD. Ціна MINTYGIRL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Minty Girl:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 257.67 USD
- зміна ціни Minty Girl протягом дня — +7.88%
- циркуляційна пропозиція – 964.37M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Minty Girl до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Minty Girl до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Minty Girl до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Minty Girl до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+7.88%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Minty Girl: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.90%
+7.88%
-22.14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
This token is based off the minty girl website app utility> this utility allows consumers to customize a predetermined CA with a character choice of their choosing either at the end or the beginning of the newly minted tokens contract address. These minty girl minted tokens are released on the pump (dot) fun platform, circumventing the need to access pump (dot) fun platform. The ability to buy and sell those CAs are also available on the minty girl website platform. The fees associated with the token mints are .1 and 50% of the fee goes a purchase and burn of minty girl token, and the other 50% goes to the developer(to be used on marketing)
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