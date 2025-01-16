Сьогоднішня ціна Minty Girl (MINTYGIRL)

Поточна ціна Minty Girl (MINTYGIRL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 23.78K USD. Ціна MINTYGIRL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Minty Girl:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 257.67 USD

- зміна ціни Minty Girl протягом дня — +7.88%

- циркуляційна пропозиція – 964.37M USD

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