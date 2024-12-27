Сьогоднішня ціна MintSwapToken (MST)

Поточна ціна MintSwapToken (MST) сьогодні становить 0.00549349 USD з ринковою капіталізацією $ 290.48K USD. Ціна MST до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MintSwapToken:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 552.92 USD

- зміна ціни MintSwapToken протягом дня — +0.58%

- циркуляційна пропозиція – 52.88M USD

Отримуйте оновлення цін MST до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MST.