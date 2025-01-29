Ціна MintStakeShare (MSS)
Поточна ціна MintStakeShare (MSS) сьогодні становить 0.00782185 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MSS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MintStakeShare:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 56.00K USD
- зміна ціни MintStakeShare протягом дня — -9.07%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MintStakeShare до USD становила $ -0.00078023428374903.
За останні 30 днів зміна ціни MintStakeShare до USD становила $ -0.0060162494.
За останні 60 днів зміна ціни MintStakeShare до USD становила $ -0.0052036789.
За останні 90 днів зміна ціни MintStakeShare до USD становила $ -0.03374171708003024.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00078023428374903
|-9.07%
|30 днів
|$ -0.0060162494
|-76.91%
|60 днів
|$ -0.0052036789
|-66.52%
|90 днів
|$ -0.03374171708003024
|-81.18%
Останній аналіз цін MintStakeShare: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.43%
-9.07%
-62.71%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MintStakeShare is a passive income dApp on the BNB Smart Chain. It offers an innovative approach to token distribution, which allows minting of new tokens as demand for the MSS token increases. MintStakeShare can be deposited to earn additional MSS, which can be compounded or collected. MintStakeShare allows users to generate a referral link, and share with their friends and community. Referral rewards are a driving force behind the growth of the MSS platform.
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