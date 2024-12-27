Сьогоднішня ціна Mintra (MINT)

Поточна ціна Mintra (MINT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.16M USD. Ціна MINT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mintra:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 101.83 USD

- зміна ціни Mintra протягом дня — +3.78%

- циркуляційна пропозиція – 2.38B USD

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