Ціна Mintra (MINT)
Поточна ціна Mintra (MINT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.16M USD. Ціна MINT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mintra:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 101.83 USD
- зміна ціни Mintra протягом дня — +3.78%
- циркуляційна пропозиція – 2.38B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mintra до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Mintra до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Mintra до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Mintra до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.78%
|30 днів
|$ 0
|-19.22%
|60 днів
|$ 0
|-27.68%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Mintra: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.86%
+3.78%
-16.43%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The MINT token can be used as a currency on the Mintra NFT marketplace to receive 33% discount off trading fees. It can also be used to mine 0.75% of all Mintra NFT Marketplace & Launchpad volume.
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