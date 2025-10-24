Інформація щодо ціни Mintana (MINT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -2,38% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,38%

Актуальна ціна Mintana (MINT) становить --. За останні 24 години MINT торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MINT становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MINT змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -2,38% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Mintana (MINT)

Ринкова капіталізація $ 17,17K$ 17,17K $ 17,17K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 17,17K$ 17,17K $ 17,17K Циркуляційне постачання 999,66M 999,66M 999,66M Загальна пропозиція 999 659 389,0192943 999 659 389,0192943 999 659 389,0192943

Поточна ринкова капіталізація Mintana — $ 17,17K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MINT — 999,66M, зі загальною пропозицією 999659389.0192943. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 17,17K.