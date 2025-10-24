Інформація щодо ціни Mint Club V1 (MINT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,20% Зміна ціни (1 дн.) +0,27% Зміна ціни (за 7 дн.) -19,42% Зміна ціни (за 7 дн.) -19,42%

Актуальна ціна Mint Club V1 (MINT) становить --. За останні 24 години MINT торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MINT становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MINT змінився на -0,20% за останню годину, +0,27% за 24 години та на -19,42% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Mint Club V1 (MINT)

Ринкова капіталізація $ 387,39K$ 387,39K $ 387,39K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 387,39K$ 387,39K $ 387,39K Циркуляційне постачання 1,15T 1,15T 1,15T Загальна пропозиція 1 149 363 840 000,0 1 149 363 840 000,0 1 149 363 840 000,0

Поточна ринкова капіталізація Mint Club V1 — $ 387,39K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MINT — 1,15T, зі загальною пропозицією 1149363840000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 387,39K.