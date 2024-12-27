Сьогоднішня ціна Mint Club (MINT)

Поточна ціна Mint Club (MINT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 3.17M USD. Ціна MINT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mint Club:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.15K USD

- зміна ціни Mint Club протягом дня — +1.00%

- циркуляційна пропозиція – 1.15T USD

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