Актуальна ціна Mint Blockchain сьогодні становить 0,00255475 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MINT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MINT на MEXC вже зараз.

Актуальна ціна 1 MINT до USD:

$0,00255475
$0,00255475$0,00255475
-1,20%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
Графік ціни Mint Blockchain (MINT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:44:41 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Mint Blockchain (MINT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0025481
$ 0,0025481$ 0,0025481
Мін. за 24 год
$ 0,00276992
$ 0,00276992$ 0,00276992
Макс. за 24 год

$ 0,0025481
$ 0,0025481$ 0,0025481

$ 0,00276992
$ 0,00276992$ 0,00276992

$ 0,079854
$ 0,079854$ 0,079854

$ 0,00144984
$ 0,00144984$ 0,00144984

-0,87%

-1,20%

+19,61%

+19,61%

Актуальна ціна Mint Blockchain (MINT) становить $0,00255475. За останні 24 години MINT торгувався між мінімумом у $ 0,0025481 і максимумом у $ 0,00276992, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MINT становить $ 0,079854, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00144984.

Що стосується короткострокових результатів, то MINT змінився на -0,87% за останню годину, -1,20% за 24 години та на +19,61% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Mint Blockchain (MINT)

$ 500,27K
$ 500,27K$ 500,27K

--
----

$ 2,55M
$ 2,55M$ 2,55M

195,95M
195,95M 195,95M

999 999 999,5153956
999 999 999,5153956 999 999 999,5153956

Поточна ринкова капіталізація Mint Blockchain — $ 500,27K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MINT — 195,95M, зі загальною пропозицією 999999999.5153956. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,55M.

Історія ціни Mint Blockchain (MINT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mint Blockchain до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Mint Blockchain до USD становила $ -0,0008674490.
За останні 60 днів зміна ціни Mint Blockchain до USD становила $ -0,0011601638.
За останні 90 днів зміна ціни Mint Blockchain до USD становила $ -0,008115174990281842.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-1,20%
30 днів$ -0,0008674490-33,95%
60 днів$ -0,0011601638-45,41%
90 днів$ -0,008115174990281842-76,05%

Що таке Mint Blockchain (MINT)

Mint Blockchain is an Ethereum Layer2 network initiated by NFTScan Labs and the MintCore developer team, starting its development in October 2023. The mainnet launched in May 2024, marking the beginning of its ecosystem development phase.

Mint Blockchain is built on the OP Stack, positioning it as a native Layer2 solution and a core member of the Optimism Superchain. Its DA layer relies on the Ethereum mainnet, ensuring security through Ethereum’s consensus mechanism. Being fully EVM-compatible, Ethereum developers can seamlessly expand their projects onto Mint Blockchain. As a Layer2 scaling network, Mint Blockchain significantly reduces gas fees, enhancing scalability for the Ethereum ecosystem.

The Mint team is actively developing a comprehensive suite of open-source infrastructure around NFT assets on Mint Blockchain, including NIPs Platform, Mint Studio, IP Layer, Mint Liquid, and NFT-AI Agent.

Mint Blockchain’s Vision & Mission:

Using NFTs to connect global users and AI Agents, enabling every individual in human society—including both humans and AI Agents—to freely own NFT assets. Our goal is to make NFTs the most unrestricted value carrier in the crypto world.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Mint Blockchain (MINT)

Прогноз ціни Mint Blockchain (USD)

Скільки коштуватиме Mint Blockchain (MINT) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Mint Blockchain (MINT) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Mint Blockchain.

Перегляньте прогноз ціни Mint Blockchain вже зараз!

MINT до місцевих валют

Токеноміка Mint Blockchain (MINT)

Розуміння токеноміки Mint Blockchain (MINT) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена MINT зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Mint Blockchain (MINT)

Скільки сьогодні коштує Mint Blockchain (MINT)?
Актуальна ціна MINT у USD становить 0,00255475 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна MINT до USD?
Поточна ціна MINT до USD — $ 0,00255475. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Mint Blockchain?
Ринкова капіталізація MINT — $ 500,27K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція MINT?
Циркуляційна пропозиція MINT — 195,95M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) MINT?
MINT досяг історичної максимальної ціни у 0,079854 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) MINT?
Історична мінімальна ціна MINT становила 0,00144984 USD.
Який обсяг торгівлі MINT?
Актуальний обсяг торгівлі MINT за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна MINT цього року?
MINT може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни MINT для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:44:41 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Mint Blockchain (MINT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

