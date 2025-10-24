Інформація щодо ціни Mint Blockchain (MINT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,0025481 $ 0,0025481 $ 0,0025481 Мін. за 24 год $ 0,00276992 $ 0,00276992 $ 0,00276992 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,0025481$ 0,0025481 $ 0,0025481 Макс. за 24 год $ 0,00276992$ 0,00276992 $ 0,00276992 Рекордний максимум $ 0,079854$ 0,079854 $ 0,079854 Найнижча ціна $ 0,00144984$ 0,00144984 $ 0,00144984 Зміна ціни (за 1 год) -0,87% Зміна ціни (1 дн.) -1,20% Зміна ціни (за 7 дн.) +19,61% Зміна ціни (за 7 дн.) +19,61%

Актуальна ціна Mint Blockchain (MINT) становить $0,00255475. За останні 24 години MINT торгувався між мінімумом у $ 0,0025481 і максимумом у $ 0,00276992, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MINT становить $ 0,079854, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00144984.

Що стосується короткострокових результатів, то MINT змінився на -0,87% за останню годину, -1,20% за 24 години та на +19,61% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Mint Blockchain (MINT)

Ринкова капіталізація $ 500,27K$ 500,27K $ 500,27K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,55M$ 2,55M $ 2,55M Циркуляційне постачання 195,95M 195,95M 195,95M Загальна пропозиція 999 999 999,5153956 999 999 999,5153956 999 999 999,5153956

Поточна ринкова капіталізація Mint Blockchain — $ 500,27K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MINT — 195,95M, зі загальною пропозицією 999999999.5153956. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,55M.