Сьогоднішня ціна MinoTari (XTM)

Поточна ціна MinoTari (XTM) сьогодні становить 0.050217 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XTM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MinoTari:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 586.62K USD

- зміна ціни MinoTari протягом дня — +30.06%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін XTM до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни XTM.