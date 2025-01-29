Ціна MINKY (MINKY)
Поточна ціна MINKY (MINKY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MINKY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MINKY:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 424.81 USD
- зміна ціни MINKY протягом дня — -7.22%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MINKY до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MINKY до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MINKY до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MINKY до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.22%
|30 днів
|$ 0
|-28.72%
|60 днів
|$ 0
|-27.12%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MINKY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.87%
-7.22%
-9.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MINKY is a dog meme coin on Base. We like to believe it has a "high level" of cuteness and like-ability as opposed to other meme tokens. As for now it has no real utility because we are just getting started but in case it really takes off, we would like to do real world utilities like the larger meme coin projects out there such as (the obvious) SHIBA. We love that they do charities and give real utility to the project such as with their own Shibaswap.
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