Ціна minji (MINJI)
Поточна ціна minji (MINJI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 358.07K USD. Ціна MINJI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності minji:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 871.55K USD
- зміна ціни minji протягом дня — -35.86%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни minji до USD становила $ -0.000197615088380659.
За останні 30 днів зміна ціни minji до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни minji до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни minji до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000197615088380659
|-35.86%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін minji: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+15.06%
-35.86%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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