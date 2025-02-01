Сьогоднішня ціна minji (MINJI)

Поточна ціна minji (MINJI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 358.07K USD. Ціна MINJI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності minji:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 871.55K USD

- зміна ціни minji протягом дня — -35.86%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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