Токеноміка MiniDoge (MINIDOGE) Дізнайтеся ключову інформацію про MiniDoge (MINIDOGE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація MiniDoge (MINIDOGE) Missed Doge? Don't miss mini Doge A KID WHO TRULY DOESN'T GIVE A SHIT The Internet has fallen in love with Elon Musk's favorite son. He has no filter. He does whatever he wants. He tells the most powerful people on the planet to "shut their mouth". RICHEST KID ON THE PLANET He is the richest kid on the planet. He was flying private before he was 1 year old. He makes Richie Rich look like a homeless person. THE CONSPIRACY Some say that he is actually a clone of Elon Musk, and that is why Elon takes him everywhere with him. WHAT IS THE MINIDOGE TOKEN? THE COMMUNITY IS THE PRIORITY Join the family, spread memes, and bond over a shared love for the most iconic kid on the internet. NO PROMISES, JUST VIBES This meme coin was launched for fun and entertainment. No roadmap, no false promises. JUST A MEME MiniDoge Token was created to celebrate the internet's most memorable kid. Офіційний вебсайт: https://theminidoge.com/ Купити MINIDOGE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни MiniDoge (MINIDOGE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена MiniDoge (MINIDOGE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 145,37K $ 145,37K $ 145,37K Загальна пропозиція: $ 999,85M $ 999,85M $ 999,85M Циркуляційна пропозиція: $ 999,85M $ 999,85M $ 999,85M FDV (повністю розведена вартість): $ 145,37K $ 145,37K $ 145,37K Історичний максимум: $ 0,01647884 $ 0,01647884 $ 0,01647884 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00014539 $ 0,00014539 $ 0,00014539 Дізнайтеся більше про ціну MiniDoge (MINIDOGE)

Токеноміка MiniDoge (MINIDOGE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки MiniDoge (MINIDOGE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MINIDOGE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MINIDOGE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MINIDOGE, досліджуйте ціну токена MINIDOGE в реальному часі!

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