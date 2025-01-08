Сьогоднішня ціна Minidoge (MINIDOGE)

Поточна ціна Minidoge (MINIDOGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 626.33K USD. Ціна MINIDOGE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Minidoge:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 133.18K USD

- зміна ціни Minidoge протягом дня — -30.55%

- циркуляційна пропозиція – 999.95M USD

Отримуйте оновлення цін MINIDOGE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MINIDOGE.