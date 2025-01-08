Ціна Minidoge (MINIDOGE)
Поточна ціна Minidoge (MINIDOGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 626.33K USD. Ціна MINIDOGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Minidoge:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 133.18K USD
- зміна ціни Minidoge протягом дня — -30.55%
- циркуляційна пропозиція – 999.95M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Minidoge до USD становила $ -0.000274977600700779.
За останні 30 днів зміна ціни Minidoge до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Minidoge до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Minidoge до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000274977600700779
|-30.55%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Minidoge: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.98%
-30.55%
-65.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
On December 7, 2024, Elon Musk shared a tweet featuring an image of the "DogeFather" (Musk) carrying his "DogeSon" on his shoulders, accompanied by the caption "Doge & Minidoge." The post symbolized the continuation of Dogecoin's legacy and its future being represented through $MINIDOGE. The $MINIDOGE community has expressed its full commitment to driving the project toward a promising and influential future.
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