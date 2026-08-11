Сьогоднішня ціна minidev

Поточна ціна minidev (MINI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MINI до USD становить $ 0 за MINI.

minidev наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 92,596, з циркуляційною пропозицією у 70.73B MINI. Протягом останніх 24 годин MINI торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MINI змінився на -- за останню годину та на -1.41% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо minidev (MINI)

Ринкова капіталізація $ 92.60K$ 92.60K $ 92.60K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 131.06K$ 131.06K $ 131.06K Циркуляційне постачання 70.73B 70.73B 70.73B Загальна пропозиція 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація minidev — $ 92.60K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MINI — 70.73B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 131.06K.