Ціна Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY)
Поточна ціна Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY) сьогодні становить 0,00125548 USD з ринковою капіталізацією $ 1,28M USD. Ціна WOOLLY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Miniature Woolly Mammoth:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Miniature Woolly Mammoth протягом дня — +67,18%
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Miniature Woolly Mammoth до USD становила $ +0,0005045.
За останні 30 днів зміна ціни Miniature Woolly Mammoth до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Miniature Woolly Mammoth до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Miniature Woolly Mammoth до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,0005045
|+67,18%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Miniature Woolly Mammoth: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2,67%
+67,18%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Elon has been saying on X for a couple months now that he wants a miniature woolly mammoth as a pet once Colossal Biosciences brings them back from extinction. Colossal recently brought back the Dire Wolf so this is very well a possibility in the not so distant future. As we all know with Elon, he doesn’t joke about this stuff. Elon has been saying on X for a few months now that he wants a miniature woolly mammoth as a pet once Colossal Biosciences brings them back from extinction. Colossal recently brought back the Dire Wolf so this is very well a possibility in the not so distant future.
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